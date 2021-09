CMTV volta a vencer todos os programas da RTP1 no horário nobre

Na média do dia, a CMTV registou um share médio de 4,9%, contra 1,8 da SIC Notícias e 1,7 da TVI24.

A CMTV voltou a vencer todos os programas da RTP 1 no horário nobre, a partir das 22 horas.O programa "Autárquicas 2021" da RTP 1 perdeu para o programa "Liga D’Ouro" ao registar 4% de share contra os 5% de share do canal do Correio da Manhã no mesmo horário.A seguir, os formatos da CMTV "Rua Segura" e "Notícias CM" derrotam o documentário "Afeganistão" e a "Última Sessão", na RTP 1. O "Rua Segura" ganha ao canal 1 da televisão do Estado, ao ser visto por 63 mil e quinhentas pessoas em média, equivalente a 4,5% de share, contra 28 mil e trezentos espectadores nesse mesmo horário na RTP 1, equivalentes a 2% de share.Igualmente o formato "Notícias CM" regista na CMTV 53 mil e duzentos espectadores com 6,1% de share, derrotando a RTP 1 no horário, com apenas 16 mil e quatrocentos espectadores em média e um share de 1,9%.Todos os resultados citados são fruto da medição da GFK.Na média do dia, a CMTV registou um share médio de 4,9%, contra 1,8 da SIC Notícias e 1,7 da TVI24.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.