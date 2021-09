Bebé de quatro meses morre em berçário da Santa Casa em Vizela

Menino estava a dormir quando a educadora se apercebeu e deu logo o alerta.

Um bebé de 4 meses morreu, ao final da manhã de hoje, devido a uma paragem cardiorespiratória quando estava no berçário da Santa Casa da Misericórdia de Vizela.



O menino estava a dormir quando a educadora se apercebeu e deu logo o alerta. Os bombeiros de Vizela forma loco ao local, fizeram manobras de reanimação até à chegada da equipa do INEM, mas o bebé acabou por não resistir e o obito foi declarado no local.

O corpo foi transportado para a morgue de Guimarães onde vai ser autopsiado para apurar as causas da morte do menino.