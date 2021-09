A menina de 12 anos diz que foi ameaçada pelo pai para receber a vacina da Covid-19. O caso será decidido na justiça.

O pai de Vera, a criança de 12 anos que há mais de um mês anda fugida com a mãe por não querer ser vacinada contra a Covid-19, pediu a entrega imediata da menor. Segundo o progenitor, Paula Fatri, mãe da criança, terá planeado uma " fuga" com o " objetivo de simplesmente subtrair a menor ao convívio do pai", pode ler-se no requerimento que deu entrada no tribunal.