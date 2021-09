Morreu Maria Leonor Machado de Sousa, antiga diretora da Biblioteca Nacional

Anúncio foi feito pela Universidade Nova, onde Maria Leonor era professora. Tinha 88 anos.

A antiga diretora da Biblioteca Nacional, Maria Leonor Machado de Sousa,

atribuída pela rainha Isabel II, morreu aos 88 anos, anunciou esta sexta-feira a Universidade Nova, onde era professora.

"É com grande pesar que tomamos conhecimento do falecimento da nossa querida professora Maria Leonor Machado de Sousa, professora catedrática jubilada da NOVA FCSH [Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova], recentemente agraciada com a Excelentíssima Ordem do Império Britânico (em inglês: MBE -- Member of the Most Excellent Order of the British Empire), pela Rainha de Inglaterra, uma distinção raramente atribuída a cidadãos não britânicos, como tributo à sua prestigiada contribuição para as artes e ciências", escreveu Carlos Ceia, professor catedrático daquela faculdade.