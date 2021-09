Ministra da Saúde alerta que a máscara não é para deitar fora

Marta Temido, alertou esta sexta-feira que a máscara deve ser mantida em espaços fechados ou onde não seja possível manter o distanciamento aconselhável

A ministra da Saúde, Marta Temido, alertou esta sexta-feira que a máscara deve ser mantida em espaços fechados ou onde não seja possível manter o distanciamento aconselhável, seguindo a recomendação dos próprios peritos.

"A recomendação que nos deixaram [na reunião do Infarmed de quinta-feira] foi a avaliação do risco pessoal e organizacional, mas no sentido de utilização de máscara em recinto fechado e em contexto onde não é possível manter outras medidas de distanciamento, embora se possa recorrer em espaços fechados a acrílicos ou outros dispositivos de barreira", afirmou a ministra, quando questionada pelos jornalistas no Porto.





Marta Temido deu hoje como praticamente certo o encerramento de centros de vacinação, tal como existem atualmente, "se o cenário se se mantiver".

"Se o cenário se se mantiver, vamos começar a vacinação contra a gripe sazonal a partir de 4 de outubro e teremos que continuar a vacinar pessoas [contra a covid] que ainda não o fizeram. Para esse cenário, podemos extinguir os centros de vacinação que foram montados para a covid-19. Para o caso de ser necessário fazer vacinação adicional contra a covid-19, dependendo do que sejam os universos elegíveis, podemos ter necessidade de algumas dessas estruturas - mais pequenas", afirmou a ministra.

A ministra da Saúde disse ainda que Portugal poderia, se fosse necessário, revacinar toda a população contra a covid-19.

"Não será esse o cenário, mas se fosse necessário estaríamos preparados para uma dose adicional da vacina", afirmou no Porto a titular da pasta da Saúde, em declarações à margem do abertura do 12.º Encontro das Unidades de Saúde Familiar, a cuja abertura presidiu no Palácio de Cristal, no Porto.

Questionado sobre as ações dos negacionistas, a ministra deixou "uma única referência": "Cada um tem o direito de fazer as suas próprias escolhas, desde que não ponha em causa aquilo que são os direitos dos outros".

Sob o lema "Agir, Caminhar, Progredir", o Encontro Nacional das USF, que decorre hoje e sábado, analisa políticas e estratégias nacionais para melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados à população, em debates envolvendo, entre outros, médicos e enfermeiros de família, secretários clínicos.

A jornada nortenha de hoje da ministra incluiu ainda uma visita a Vila Nova de Gaia, onde visitou um centro de vacinação no Pavilhão Municipal das Pedras e lhe foi atribuída uma distinção honorífica: a medalha de ouro do município, devido aos serviços prestados ao concelho no âmbito da pandemia.