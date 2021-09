Chefe da PSP fardado esfaqueado em assalto

Fonte da PSP disse ao CM que o profissional teve de ser internado para receber tratamento a ferimentos graves.

Um chefe do Comando da PSP de Lisboa no desempenho de funções, e fardado, foi esta sexta-feira esfaqueado por três assaltantes que o atacaram quando o mesmo estaria com uma quantia elevada de dinheiro.



Em comunicado, a PSP refere que o polícia se deslocava "para efetuar um depósito bancário".





O agente foi ameaçado com uma arma branca e acabou golpeado num braço, sem gravidade.

António Matos, vice-presidente do Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP, confirmou ao CM que o elemento policial agredido é associado desta estrutura.

"O mesmo presta serviço na sede do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em Moscavide. Estamos a acompanhar a situação, e iremos prestar todo o apoio ao nosso associado", explicou.



A PSP prossegue diligências para identificar os suspeitos.