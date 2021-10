Rio acusa Governo de "deixar Porto para trás" e Câmara de não ter "força política"

"A TAP abandonou já relativamente o país, só aparece cá para receber os nossos impostos", disse ainda o presidente do PSD.

O presidente do PSD acusou este domingo o Governo de deixar o Porto para trás e a Câmara liderada por Rui Moreira de não ter "força política" para se impor, apontando como exemplo a situação da TAP.

"A TAP abandonou já relativamente o país, só aparece cá para receber os nossos impostos, mas abandonou o aeroporto Sá Carneiro, o Governo não se interessa por isso e a câmara não tem força política para se impor a um Governo que deixa o Porto para trás", afirmou Rui Rio.

Rio participou este domingo, com o candidato do PSD, num desfile de carros clássicos pela cidade e ouviu Vladimiro Feliz prometer, se for eleito, o regresso do circuito da Boavista, uma iniciativa que começou nos anos 30, recuperada pelo líder do PSD quando foi autarca e interrompida pelo atual executivo camarário.