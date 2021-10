Jorge Jesus: "Não preciso de eleições para apoiar Rui Costa"

O técnico do Benfica falou este domingo pela primeira vez das eleições de 9 de outubro no Benfica e confessou o apoio incondicional ao atual presidente.

Jorge Jesus falou este domingo pela primeira vez das eleições de 9 de outubro no Benfica e confessou que o apoio ao atual presidente é inequívoco. "Com este é o oitavo ano que trabalho com Rui Costa, não preciso de eleições para o apoiar. A minha ligação com ele e com toda a estrutura do futebol é nesse sentido. Não sei o que vai acontecer, mas, neste momento, Rui Costa é o presidente e é a ele que vou apoiar", disse o técnico na antevisão do jogo de hoje com o Boavista (19h00, BTV).