Clientes assistem em pânico a roubo em caixa de multibanco em Famalicão

Trio de assaltantes em fuga com mais de 30 mil euros e a Polícia Judiciária de Braga está a investigar o caso.

Dezenas de clientes e funcionários de um supermercado no Atlantik Park, em Lagoa, Vila Nova de Famalicão, assistiram este domingo, em pânico, ao roubo armado a um funcionário da empresa Esegur, quando se preparava para carregar a caixa multibanco do espaço comercial. Dois assaltantes encapuzados e armados entraram no supermercado às 10h36, quando o espaço estava cheio de clientes, apontaram as armas à cabeça do segurança, agrediram-no a soco e escaparam com as duas malas com mais de 30 mil euros em notas.