Suspeito de ter vendido as peças de ouro roubadas a Mota Jr recusa falar em tribunal

Simão Portugal, primo de uma das arguidas, decidiu manter-se em silêncio. Inicialmente foi constituído arguido por vender as peças de ouro roubadas na casa do rapper, mas não foi acusado neste processo, estando a ser investigado num processo autónomo. Questionado pela juíza sobre se ia ou não pronunciar-se, preferiu não prestar declarações.

A mãe do cantor pediu, através do advogado, que o tribunal pudesse dispensar a presença dos arguidos por receio que condicionasse o depoimento das testemunhas.Neste momento, as testemunhas estão a prestar declarações na presença dos quatro arguidos.Já foram ouvidos dois inspetores da Polícia Judiciária, que falaram sobre a venda das peças roubadas da casa de David Mota, na sequência do sequestro que culminou com a morte do cantor.Durante esta tarde vão continuar a ser ouvidas mais testemunhas no tribunal de Sintra.O assalto ao cantor, assassinado em março do ano passado, rendeu 1600 euros ao gangue. Depois de sequestrarem o músico à porta de casa o grupo voltou à habitação do cantor e roubou várias peças em ouro.