CEO que aumentou o salário mínimo dos funcionários para 60 mil euros diz que empresa continua a crescer

O CEO da empresa Gravity Payments, Dan Price, decidiu aumentar o salário de todos os funcionários para 70 mil dólares (cerca de 60 mil euros) em 2015. Na altura foi alvo de críticas, mas agora vem dizer que a empresa prosperou com a medida.



"Há seis anos aumentei o salário mínimo da minha empresa para 70 mil dólares. Desde então, a nossa receita triplicou, somos um caso de estudo na Harvard Business School e o número de casas compradas pelos nossos funcionários aumentou em 10 vezes. Invistam sempre nas pessoas", pode ler-se numa publicação no Twitter do CEO.

6 years ago today I raised my company's min wage to $70k. Fox News called me a socialist whose employees would be on bread lines.



Since then our revenue tripled, we're a Harvard Business School case study & our employees had a 10x boom in homes bought.



