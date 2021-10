Moedas acusa PS e BE de "grande falhanço" no apoio aos idosos em Lisboa

Cabeça de lista da coligação "Novos Tempos" referiu que a experiência da pandemia trouxe "o isolamento dos mais velhos.

O candidato da coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança à presidência da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, afirmou esta segunda-feira que o apoio aos mais velhos "é importantíssimo", acusando PS e BE de "grande falhanço" no investimento nos centros de dia e intergeracionais.

"Toda esta parte destes centros de dia e centros também intergeracionais foram um grande falhanço desta Câmara Municipal de Lisboa [liderada pelo PS, com o socialista Fernando Medina] que, de certa forma, subcontratou o pelouro dos Assuntos Sociais e da Educação ao Bloco de Esquerda [BE] e as promessas não aconteceram, não aconteceram nos centros intergeracionais que foram prometidos durante a campanha em 2017 e não aconteceram com os centros de saúde que foram também prometidos e não foram feitos", disse Carlos Moedas, em declarações aos jornalistas, no âmbito de uma visita ao Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios.