PSP investiga vídeo de roubo violento no Cais do Sodré em Lisboa

Imagens mostram um homem sentado no chão, encostado a uma parede do estabelecimento, a ser atacado por três agressores.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou ao CM que está a investigar o vídeo de mais um roubo violento na noite da capital. Desta feita, ao que apurou o CM, o crime ocorreu na madrugada de domingo, junto a uma pastelaria-gelataria do Cais do Sodré. O nosso jornal sabe que foi nas imediações deste estabelecimento que na madrugada de 12 de setembro um jovem com cerca de 20 anos foi morto a tiro numa rixa entre grupos.