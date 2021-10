Governo da Madeira disponível para apoiar Canárias após erupção de vulcão

Executivo madeirense ofereceu uma brigada para Busca e Resgate em Montanha, serviços de emergência médica pré-hospitalar e uma brigada helitransportada.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manifestou esta segunda-feira disponibilidade para apoiar as Canárias no que for necessário na sequência da erupção do vulcão Cumbre Vieja.

O chefe do executivo insular, de coligação PSD/CDS-PP, escreveu ao seu homólogo das Canárias, Ángel Victor Torres, "a mostrar a sua total solidariedade e a do seu executivo face à atividade eruptiva na ilha de La Palma", lê-se num comunicado enviado à imprensa.