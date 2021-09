Mulher de 85 anos perde controlo do carro e lança o caos no coração de Viana do Castelo

PSP, o INEM e os Bombeiros Sapadores estiveram no local para desencarcerar a vítima.

Uma mulher de 85 anos perdeu o controlo do seu carro esta terça-feira de manhã na Rua da Picota, no centro de Viana do Castelo.



A idosa derrubou e arrastou vários vasos que se encontravam no passeio, tendo invadido o espaço da Praça da República.

A PSP, o INEM e os Bombeiros Sapadores estiveram no local para desencarcerar a vítima.



A mulher, com ferimentos ligeiros, foi transportada para o Hospital de Santa Luzia para ser observada.