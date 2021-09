Autoridades investigam violência na noite em Lisboa

Vídeo mostra roubo violento em zona de bares e restaurantes no Cais do Sodré. Vítima é agredida por três agressores.

A PSP está a investigar um vídeo de um violento roubo, na madrugada de domingo, numa zona de bares e restaurantes no Cais do Sodré, em Lisboa.sabe que as imagens estão a ser passadas a pente fino pela polícia para apurar o que aconteceu. Nas imagens vê-se um homem sentado no chão, encostado a uma parede de um estabelecimento, a ser atacado por três agressores, é visível que um dos suspeitos desfere um violento pontapé na cabeça da vítima que, quase inanimada, se mostra incapaz de reagir.Ainda não foi apresentada queixa formal do assalto, no entanto o roubo já está a ser investigado.Recorde-se que a pouco metros deste local, na semana passada, um jovem de 20 anos foi morto a tiro numa rixa entre grupos rivais.