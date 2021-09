Johnson & Johnson garante que segunda dose da vacina fornece 94% de proteção contra a Covid-19

Johnson & Johnson contra a covid-19 garantem 94% de proteção contra infeções sintomáticas, garantiu, esta terça-feira, a empresa."A vacina gera uma resposta imunitária forte e uma memória imunitária de longa duração", disse em comunicado Mathai Mammen, chefe da Janssen Research & Development.

A empresa adiantou ainda que adicionar uma dose de reforço à única injeção da vacina aumenta a imunidade e o nível de proteção.A investigação mostra que a administração de duas doses com 56 dias de intervalo forneceu 100% de proteção contra a Covid-19 grave e 94% de proteção contra Covid-19 moderada a grave nos Estados Unidos.O estudo diz também que pessoas que recebem uma dose de reforço num período igual ou superior a seis meses após a primeira dose registam um aumento de 12 vezes no nível dos anticorpos. Assim, a proteção deve ser mais forte, afirmou Dan Barouch, chefe do do Centro de Pesquisa de Virologia e Vacinas do Beth Israel Deaconess.No entanto, Barouch diz que a vacina pode parecer menos eficaz em países fora dos Estados Unidos porque foi testada numa época em que em vários países circulavam variantes que podem escapar à proteção oferecida pela vacina.