Francesco Pelle, de 44 anos, dirigente da Máfia calabresa que tinha sido detido no hospital de São José, em Lisboa, vai ser extraditadoa para Itália esta terça-feira.





Recorde-se que, Francesco é um dos mafiosos mais perigosos de Itália e tinha fugido pela última vez em 2019 ao ver confirmada uma pena perpétua, após décadas de crime, guerras de clãs, homicídios e massacres.O dirigente da Máfia foi, no passado mês de março, detido pela Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ, quando estava internado no Hospital de São José, em Lisboa, com Covid-19.