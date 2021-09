Ronaldo vai mudar-se com a família para Lisboa

Dolores Aveiro falou abertamente sobre os objetivos do filho e aquilo que este pretende fazer quando deixar os relvados.

O fim da carreira futebolística de Cristiano Ronaldo pode estar mais perto do que muitos desejariam, pelo que o craque já começou a delinear o futuro. A mãe do internacional português, Dolores Aveiro, revelou no podcast do Sporting que o filho tem em mente retirar-se dos relvados aos "40 [anos]".

