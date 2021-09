Gang asiático preso por espalhar o terror em Lisboa

Três imigrantes do Bangladesh detidos pela PJ de Lisboa por extorsão a pelo menos duas dezenas de vítimas no espaço de 4 meses.

São operacionais de um gang constituído por naturais do Bangladesh (país no Sul da Ásia) que extorquiu e ameaçou duas dezenas de compatriotas, em Lisboa e Faro, para lhes ficar com dinheiro. O pico da violência ocorreu a 18 de janeiro de 2020, no bairro lisboeta da Mouraria, quando os três suspeitos, de 31, 32 e 36 anos, dispararam contra um grupo e golpearam para matar, causando cinco feridos graves.

