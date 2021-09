Conselho de Disciplina da FPF instaura processo disciplinar a Pepe

Em causa está um lance que envolveu o central dos dragões com Coates, do Sporting, no recente clássico de Alvalade.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar a Pepe, na sequência de uma participação feita pelo Sporting devido ao lance entre o central do FC Porto e Sebastián Coates, no recente clássico de Alvalade.De acordo com o comunicado do CD, "o processo foi enviado, dia 21 de setembro de 2021, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução."Refira-se que a Comissão de Instrutores (CI) arquivou o pedido do Sporting para a elaboração de um auto de flagrante delito a Pepe, como Record deu conta na semana passada . Na exposição enviada, os leões anexaram imagens do lance do clássico da 5.ª jornada, entre Pepe e Coates, que no entender do Sporting configura uma agressão ao seu capitão. Todavia, a CI não considerou na altura que existisse matéria de facto para a abertura de um processo sumário e negou a solicitação.Foi por este motivo que o Sporting apresentou em seguida queixa ao CD da FPF, que decidiu agora pela abertura de um processo disciplinar, seguindo este para a CI, que conduzirá a instrução deste caso.