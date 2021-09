Empresário de Vila Nova de Famalicão morre em violento acidente de mota

Dominique Machado tinha 40 anos.

Dominique Machado, conhecido empresário do ramo imobiliário de Vila Nova de Famalicão, morreu num violento acidente entre a mota que conduzia e um carro, na sexta-feira, às 22h30, na EN 206, em Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão.O motociclista, de 40 anos, não sobreviveu ao violento embate com o veículo numa reta que é placo constante de acidentes rodoviários, junto à empresa têxtil Riopele. Deixa mulher e uma filha menor de idade.Os bombeiros de Famalicão e Famalicenses foram accionados, mas à chegada a vítima, que foi projetada, já estava em paragem cardio respiratória.A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente fatal.