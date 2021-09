Talibãs penduraram corpo numa grua na principal praça de Herat

Seddiqi afirmou que os talibãs anunciaram que os quatro tinham sido apanhados a participar num rapto e foram mortos pela polícia.

Os talibãs penduraram um corpo numa grua na principal praça da cidade de Herat, no oeste do Afeganistão, noticiou este sábado a AP, com base numa testemunha no local.

Wazir Ahmad Seddiqi, que dirige uma farmácia ao lado da praça, disse à Associated Press (AP) que quatro corpos foram levados para a praça, tendo três sido depois transportados para outras praças da cidade também com o objetivo de serem expostos.

Seddiqi afirmou que os talibãs anunciaram que os quatro tinham sido apanhados a participar num rapto e foram mortos pela polícia.