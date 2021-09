"Votar amanhã é mais importante do que nunca": Presidente da República deixa mensagem antes das eleições autárquicas

Marcelo Rebelo de Sousa realça que estas autárquicas são "marcadas por três crises ao mesmo tempo".

O Presidente da Repúbica, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu uma mensagem a todos os cidadãos antes do dia das eleições autárquicas, que decorrem este domingo.



Na mensagem Marcelo Rebelo de Sousa referiu que as "eleições de amanhã, as décimas terceiras eleições locais da nossa Democracia são, no entanto, as primeiras marcadas por três crises ao mesmo tempo – a da pandemia, a da economia e a da sociedade".

Marcelo Rebelo de Sousa realçou a importância da pandemia e garante que os portugueses não se vão esquecer dessa dura realidade. As restrições impostas no âmbito da pandemia da Covid-19 são um marco das eleições deste domingo: "Até ao início de maio, vivíamos em estado de emergência. Em junho, em estado de calamidade. As restrições permaneciam quando as eleições foram convocadas, em julho, e as candidaturas apresentadas, em agosto. E muitas dessas restrições duraram até à própria campanha eleitoral, em setembro".

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu "às centenas de milhares de portugueses" envolvidos nas eleições "para três mil e noventa e duas Assembleias de Freguesia, trezentas e oito Assembleias Municipais e mais trezentas e oito Câmaras Municipais". E referiu que por já ter sido candidato a uma autarquia consegue entender a dificuldade de fazer uma campanha numa situação como a atual.

Os autarcas "foram excecionais a acorrer a casos dramáticos, tantas vezes sem meios, sem tempo, para tamanhas urgências. Em casas, em lares, em escolas, em locais de trabalho e em unidades de saúde", disse o Presidente da República na mensagem. E acrescentou: "É isto ser-se autarca. E, ser-se autarca, numa crise, na saúde, na economia e na sociedade".

A mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa termina com um apelo para que todos os eleitores vão votar. "Votar amanhã é mais importante do que nunca. É um redobrado dever de consciência. Por memória deste ano e meio que não esqueceremos", disse.

"Por vontade de sair da crise definitivamente e de recomeçar a viver a vida a que todos temos direito", rematou o Presidente da República.