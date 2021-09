Mãe de vítima de violador português apanhado na Alemanha levou filha à mata onde foi abusada

Ministério Público acreditava que tinha relação com ‘rambo’.

A mulher, então com 37 anos, esteve acusada pelo Ministério Público (MP) de cinco crimes de abuso sexual de criança agravados. Mas o Tribunal de Leiria não conseguiu reunir provas para a condenar.Ficou provado que foi a arguida quem, em julho de 2010, levou a filha, de 13 anos, para um pinhal no Bombarral a um encontro com Joel Martins. O acórdão, a que oteve acesso, relata como ‘Rambo’ disse à mulher que queria falar a sós com a menina. Esta não se opôs e a criança seguiu com o predador. Joel pediu-a em namoro e violou-a.