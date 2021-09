Carles Puigdemont viaja para Bruxelas após detenção em Itália

Advogado confirmou esta segunda-feira que o antigo líder da Catalunha abandonou Itália rumo a Bruxelas para uma reunião.

"É uma nova vitória judicial. A Espanha não se cansa de cair no ridículo.” Foram as primeiras palavras do ex-presidente catalão, proferidas esta sexta-feira, após decisão de um juiz italiano que o deixou em liberdade.

O ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, regressou esta segunda-feira a Bruxelas, na Bélgica, dias após ter sido detido pelas autoridades italianas na Sardenha, em Itália.Puigdemont foi detido na passada quinta-feira à noite devido a um mandado de detenção europeu emitido pelo Supremo Tribunal espanhol. Em causa estão crimes de sedição e peculato.O advogado confirmou esta segunda-feira que o antigo líder da Catalunha abandonou Itália rumo a Bruxelas, onde deverá participar numa reunião na parte da tarde, segundo avança o jornal The New York Times.