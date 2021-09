Homem morre atropelado no IC2 em Coimbra

Condutor do veículo ligeiro ficou em estado de choque e teve de receber cuidados psicológicos.

Um homem morreu esta segunda-feira atropelado no IC2, na localidade de Sargento-Mor, no concelho de Coimbra.O alerta foi dado por volta das 20h. A vítima mortal ia a atravessar a estrada.Após o atropelamento, o condutor do veículo ligeiro ficou em estado de choque e teve de receber cuidados psicológicos do INEM.