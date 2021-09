Correio da Manhã pede análise às sondagens das autárquicas

O CM e a CMTV consideram que as críticas lançadas por vários políticos, no passado domingo, dia de autárquicas, às previsões das intenções de voto, sobretudo em Lisboa, merecem reflexão e, por isso, pediram à Intercampus, empresa responsável pelas suas sondagens, que realize uma análise aprofundada à metodologia e resultados obtidos.





"Um dos efeitos das eleições autárquicas é um certo espanto dos portugueses sobre as sondagens. Trata-se de um tema que oe anão podem ignorar", refere Carlos Rodrigues, diretor doe da, que revela ainda ter feito uma proposta à Intercampus, "na pessoa do presidente António Salvador": "Que faça uma análise às condições em que foram produzidos, realizados e publicados todos os barómetros/Intercampus, bem como as sondagens à boca da urna, de forma que possamos avaliar e corrigir procedimentos que venham a ser detetados como passíveis de ser melhorados."

Carlos Rodrigues lembra, ainda assim, que oe anão fizeram sondagens em Lisboa. "Fizemos sim boca de urna, que revelou um altíssimo grau de acerto, como é habitual na Intercampus. Porém, para reforçar a confiança, é essencial fazermos esta avaliação, até para prevenir falhas. O nosso objetivo é continuar a prestar o melhor e mais credível serviço aos nossos leitores e espectadores, também nas sondagens e estudos de mercado."António Salvador congratula-se com a decisão. "É uma excelente iniciativa que tentaremos levar a cabo com toda a qualidade", refere o responsável da Intercampus.As conclusões desta análise serão publicadas, assim que concluídas, em todas as plataformas do