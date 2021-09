Rogério Samora fora dos Cuidados Intensivos após mais de dois meses de internamento

Ator transferido para os Cuidados Continuados do Amadora-Sintra. Tinha sofrido duas paragens cardiorrespiratórias.

"É uma luz que se acende ao final do túnel." As palavras são de Carlos Samora, primo de Rogério Samora, ao Correio da Manhã, após receber a notícia de que o ator foi transferido da Unidade dos Cuidados Intensivos para os Cuidados Continuados do hospital Amadora-Sintra onde estava há mais de dois meses, após ter sofrido duas paragens cardiorrespiratórias durante as gravações da segunda temporada da novela ‘Amor Amor’, da SIC.

