Vacinados contra a Covid-19 deixam de fazer isolamento se testarem negativo

Com cerca de 84% da população vacinada contra a Covid-19 em Portugal, as regras de isolamento e do uso de máscara vão ser adaptadas.A Direção-Geral da Saúde deverá publicar em breve uma atualização às medidas de isolamento atualmente em vigor. Segundo apurou o, os vacinados vão deixar de cumprir o isolamento, desde que apresentem o teste PCR à Covid-19 negativo.

Já para quem não está vacinado, o período de isolamento vai baixar de 14 para 10 dias.Quanto ao uso de máscara, a norma está a ser discutida e deverá ser publicada esta sexta-feira.