João Rendeiro esconde 21 milhões de euros em offshore

João Rendeiro terá tido movimentos de mais de 21,88 milhões de euros numa conta bancária, na Suíça, de uma sociedade offshore: a Oltar Investments Ltd tinha sede nas Ilhas Virgens Britânicas, nas Caraíbas, e Rendeiro era o seu último beneficiário, segundo um relatório do Fisco sobre o património dos ex-administradores do BPP.





