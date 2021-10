"Agora é que te vou mostrar, sua macaca": MP acusa agente da PSP de agressões e insultos a Cláudia Simões

Ministério Público refere que a dentada é "direito à resistência". Dois agentes da mesma esquadra são também acusados de abuso de poder.

O agenta da PSP, Carlos Canha, foi acusado de sequestro, abuso de poder, injúrias e ofensas à integridade física a Cláudia Simões e a duas outras pessoas na esquadra da PSP do Casal de São Brás, na Amadora.Segundo o jornal Expresso, outros dois agentes da mesma esquadra estão ainda acusados de abuso de poder. O Ministério Público refere que a dentada é "direito à resistência".O Expresso diz que Carlos Canha enfiou a mulher no carro-patrulha depois de manietar e deter ilegalmente Cláudia Simões e os gritos começaram desde aí, com vários insultos à mistura: "Agora ´q eu te vou mostrar, sua ****, sua preta do *******, sua macaca".