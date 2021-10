Portugal deixa de exigir isolamento profilático à entrada no país

De acordo com novas regras da última fase de desconfinamento, a regra é aplicável independentemente do país.

Quem viajar para Portugal a partir desta sexta-feira deixa de estar obrigado a isolamento profilático independentemente da origem, de acordo com as novas regras da última fase de desconfinamento, refere uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado sobre um conjunto de regras que vigoram até hoje, a menos que a evolução epidemiológica obrigue a alterações, o MAI refere que "deixou de haver países cuja origem determina a sujeição a isolamento profilático".

Nas regras aplicáveis às viagens de avião, mantém-se o reconhecimento dos certificados de vacinação e recuperação da covid-19 de países, desde que as vacinas administradas sejam as aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (Janssen, AstraZeneca, Moderna e Pfizer) e desde que se verifiquem "condições de reciprocidade".