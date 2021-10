Dois homens atropelados em Paços de Ferreira

Feridos foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto.

Dois homens ficaram feridos ao serem atropelados por um carro, esta sexta-feira à noite, na Avenida Polo 3, em Carvalhosa, em Paços de Ferreira.Foram assistidos no local pelos Bombeiros de Paços de Ferreira e por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e transportados para o Hospital de S. João, no Porto.As causas do atropelamento estão a ser investigadas. Ao que oapurou, o condutor ter-se-á posto em fuga, mas já se terá entregado às autoridades.