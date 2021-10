Casal esconde corpos de pais do marido em casa durante meses

O crime ocorreu na cidade de Odintsovo, nos arredores de Moscovo, na Rússia.

Segundo o RT, os corpos encontravam-se no apartamento do casal pelo menos desde março, libertando um odor desagradável que deixou os vizinhos em alerta. Os suspeitos, detidos este sábado, alegavam que o mau cheiro sentido estava relacionado com o "ganso de estimação", ainda que as autoridades não tenham confirmado a existência de um animal.As autoridades acabaram por descobrir uma idosa e restos mortais de um idoso dentro de caixas de madeira compridas. Imagens de videovigilância a que o RT teve acesso mostram o momento em que o casal transporta uma das caixas antes de fugir do local.