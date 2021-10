Piratas informáticos atacam contas bancárias. Saiba o que fazer para se proteger

Centro de Cibersegurança alerta para crescimento das fraudes informáticas, sobretudo em pandemia.

O ‘phishing’ voltou a crescer, atingindo, nos seis primeiros meses, 40% do total de incidentes de pirataria informática, segundo o Centro Nacional de Cibersegurança. A banca foi o setor mais afetado por este tipo de fraude, com o isco para partilhar informação pessoal, como códigos de acesso a contas online, a chegar muitas vezes por telemóvel, para além do email.

