"Dor de cabeça não é motivo para vir às Urgências": Médica desvaloriza derrame cerebral no Porto

Francisco Magalhães esteve 12 horas a soro no Hospital de S. João. E teve alta sem a realização de exames.

"Uma dor de cabeça não é motivo para vir às Urgências". Terão sido as palavras ditas por uma médica do Hospital de S. João, Porto, a Francisco Magalhães, de 64 anos, a 10 de abril de 2017, depois de ter dado entrada na unidade hospitalar de ambulância, com fortes dores de cabeça e com um episódio de desmaio e vómitos. Teve alta em doze horas, sem qualquer exame efetuado. "Fiquei a soro horas. Depois a médica deu-me alta e disse que com dores de cabeça não se vem ao hospital. Fiquei a olhar para ela. Sou bombeiro e sabia que aquela dor não era normal", revelou Francisco, que conta com mais de 40 anos como bombeiro.

