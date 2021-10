Esgana a irmã à traição em homicídio brutal em Sesimbra

Homem de 62 anos acusado pelo Ministério Público de matar a própria irmã, que o acolheu numa casa na Quinta do Conde.

O ultimato da irmã para que abandonasse a casa da Quinta do Conde, Sesimbra, acelerou o desequilíbrio mental do homem, hoje com 62 anos. Ao final da manhã de 18 de setembro de 2020, e sem que a vítima se apercebesse, surpreendeu-a por trás enquanto ela estava sentada no sofá, e espancou-a com grande violência. A vida da familiar, na altura com 65 anos, foi tirada através de um brutal estrangulamento no pescoço.

