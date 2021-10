Bilionário, mulher e filho entre os mortos do acidente de avião em Milão

Magnata Dan Petrescu encontrava-se a pilotar a aeronave, que estava a caminho da ilha italiana de Sardenha.

O bilionário romeno Dan Petrescu, de 68 anos, a sua mulher Regina e o filho estão entre os oito mortos da colisão de um aeronave contra um prédio em Milão, Itália, na tarde de domingo.



O magnata encontrava-se a pilotar a aeronave, que estava a caminho da ilha italiana de Sardenha para visitar a mãe de Dan, de 98 anos, na vila da família.

No aeronave com Dan Petrescu, a mulher Regina e o filho Dan seguiam também o empresário italiano Filippo Nascimbene, a esposa Claire Alexandrescou, o filho Rafael de um ano, a mãe Anca Lozinschi e um amigo. O piloto e os sete passageiros a bordo morreram no local.

Considerado como um dos homens mais ricos da Roménia e com um património avaliado em três biliões de euros, o homem de 68 anos chefiava uma grande construtora e era dono de uma cadeia de hipermercados e centros comerciais.