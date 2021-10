SEF apanha homem a tentar introduzir menor ilegal em Portugal

Três cidadãos detidos por falsificação de documentos e auxílio à imigração ilegal.

O Tribunal Judicial de Lisboa condenou três cidadãos estrangeiros a penas de prisão preventiva por falsificação de documentos, auxílio à imigração ilegal e "violação de interdição de entrada em território nacional" após uma investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

A investigação teve início em 2020 com a detenção de um cidadão no Aeroporto de Lisboa quando tentava introduzir ilegalmente em Portugal um menor vindo de Luanda que pretendia viajar para Cabo Verde.

O indivíduo, que transportava o menor de idade, foi condenado a uma pena de um ano e quatro meses de prisão.

Depois, outros dois estrangeiros foram detidos pelo SEF por também terem organizado esta e outras viagens com documentos falsos. Os indivíduos foram condenados a cinco anos e oito meses e a quatro anos e três meses de prisão.

O SEF refere ainda que "um dos arguidos foi, ainda, condenado pela prática do crime de violação de medida de interdição de entrada em Portugal e a pena acessória de expulsão do país com a respetiva interdição de entrada pelo período de cinco anos".