Rui Costa quer limitação de mandatos e garante que maioria da SAD será sempre do clube

O candidato à presidência do Benfica, Rui Costa, mostrou-se esta segunda-feira a favor da limitação de mandatos como presidente do clube. Em entrevista à

, assumiu ainda que conta com Domingos Soares de Oliveira na SAD dos encarnados e que embora "perceba que as pessoas, pela forma como Vieira saiu, quisessem uma razia", precisa de homens da sua confiança ao seu lado.

Sobre o capital da SAD do Benfica, Rui Costa garantiu que o clube será sempre dos sócios. No entanto, o candidato á presidência assumiu que está aberto a falar com todos os potenciais investidores que queiram entrar no clube, ainda que, sempre, com uma posição minoritária. Rui Costa afirmou ainda que não está a ponderar comprar as ações de Luís Filipe Vieira.

Relativamente à manutenção de Jorge Jesus como treinador do clube, Rui Costa sublinha que "é o treinador de todos os benfiquistas". Sobre as entradas e saídas em janeiro, Rui Costa admite - se for presidente - rever o plantel.