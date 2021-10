Jovem de 18 anos luta pela vida após ser baleada na cabeça em Alcobaça

Soraia Andreia de Sousa, de 18 anos, foi encontrada caída no chão e está hospitalizada em estado grave.

Soraia Andreia de Sousa, de 18 anos, estava esta segunda-feira entre a vida e a morte no hospital de Coimbra depois de ter sido atingida com um tiro na cabeça, em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas, no largo junto à estação de caminhos de ferro de Martingança, no concelho de Alcobaça. A jovem, da Marinha Grande, foi encontrada no chão, ferida com gravidade, após terem sido ouvidos vários disparos, na noite de domingo. O crime está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Leiria, que até ao fecho da edição não tinha anunciado qualquer detenção nem o que esteve na sua origem.

