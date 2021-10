Morreu a jovem de 18 anos baleada na cabeça em Alcobaça

Morreu a jovem de 18 anos baleada na cabeça no largo junto à estação de caminhos de ferro de Martingança, no concelho de Alcobaça.

A informação é confirmada ao

pela Polícia Judiciária que investiga as causas da morte e tenta localizar os autores dos disparos.

Soraia Andreia de Sousa, de 18 anos, estava entre a vida e a morte no hospital de Coimbra. A jovem, da Marinha Grande, foi encontrada no chão, ferida com gravidade, após terem sido ouvidos vários disparos, na noite de domingo.já tinha avançado que populares contam que foram ouvidos "entre três e cinco disparos" no local onde a jovem foi encontrada.