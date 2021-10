Utente em estado grave após incendiar lar da Santa Casa da Misericórdia em Viseu

Fogo foi detetado "pouco antes" das 08h00. Idoso foi transportado para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Um incêndio provocado por um idoso no lar da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca causou ferimentos graves no mesmo.

Ao que o CM apurou, o idoso terá iniciado o incêndio com recurso a um isquerio. As chamas alastraram-se à roupa provocando-lhe queimadoras em várias partes do corpo.



O fogo foi detetado "pouco antes" das 08h00, adiantou a fonte do CDOS de Viseu à agência Lusa.