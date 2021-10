"Terrível realidade": Papa Francisco reage a relatório que acusa a Igreja Católica francesa de 300 mil abusos sexuais

Porta-voz do Vaticano diz que "o pensamento do Papa dirige-se em primeiro lugar às vítimas".

O Papa Francisco manifestou esta quarta-feira a sua "profunda tristeza" após a publicação de um relatório sobre abusos sexuais de crianças e outros menores pela Igreja Católica francesa, dizendo que "tomou conhecimento desta terrível realidade".

"O pensamento do Papa dirige-se em primeiro lugar às vítimas, com imensa dor pelas feridas e gratidão pela coragem de denunciar. Dirige-se também à Igreja da França, para que, ao tomarem consciência desta terrível realidade (...) possa empreender o caminho da redenção", declarou o porta-voz do Vaticano, Matteo Brun aos jornalistas acerca da reação do papa ao relatório.



Também esta quarta-feira, o episcopado francês expressou "vergonha" e pediu "perdão" às vítimas de crimes de pedofilia, após a divulgação de um relatório que revela que mais de 300 mil menores foram abusados pela Igreja Católica francesa durante 70 anos.