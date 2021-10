EMA considera terceira dose de reforço da Pfizer "segura e eficaz" mas não avança com recomendação

Especialistas admitem que ainda não é possível fazer uma recomendação precisa quanto à data e a quem se destina esta dose.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) considerou "segura e eficaz" uma dose de reforço da vacina Pfizer para a população em geral, pelo menos seis meses após a segunda dose, mas sem adiantar datas para a terceira vacina anti-covid.

Apesar de classificar de "segura e eficaz" uma dose de reforço da Pfizer para a população em geral, a EMA admitiu que, neste momento, não pode fazer uma recomendação precisa quanto à data e a quem se destina uma terceira dose da vacina.





Em conferência de imprensa, Marco Cavaleri, chefe de Estratégia de Vacinação da EMA, sublinhou que a conclusão a que chegaram no domingo os especialistas daquela entidade sobre a terceira dose para população em geral com sistema imunológico saudável é uma atitude prudente, observando que compete aos países-membros tomar as decisões sobre suas campanhas de vacinação.