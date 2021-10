Líder do FMI prevê crescimento mundial mais fraco que o esperado em 2021

Fundo reviu em alta a sua previsão de crescimento da economia mundial para 6% em 2021, mas isso aconteceu antes do impacto da variante Delta.

O crescimento da economia mundial será "ligeiramente" mais fraco do que o esperado este ano, afirmou esta terça-feira a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, preocupada com as desigualdades entre países, com os mais pobres afetados pela falta de vacinas.

"Somos confrontados com uma recuperação mundial que continua prejudicada pela pandemia e pelo seu impacto", referiu Georgieva, num discurso em Milão, divulgado antecipadamente, dias antes das reuniões de outono do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.



Em julho, o FMI reviu em alta a sua previsão de crescimento da economia mundial para 6% em 2021, mas isso aconteceu antes do impacto da variante Delta se fazer sentir em todo o mundo.