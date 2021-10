Mulher sofre queda fatal após atirar cães de sétimo andar

De acordo com testemunhas, a vítima atirou dois cães pela janela – que perderam a vida – e a seguir caiu.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que uma mulher de 50 anos morreu, esta segunda-feira, na Cavaleira, Sintra, na sequência de uma queda do sétimo andar.

De acordo com testemunhas, a vítima atirou dois cães pela janela – que perderam a vida – e a seguir caiu. Os bombeiros de Algueirão estiveram no local, mas já nada havia a fazer.