Filho de Luís Filipe Vieira quer devolução de caução de 600 mil euros

Tribunal da Relação de Lisboa terá de decidir se penhora de imóvel continua a fazer sentido.

Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, quer de volta a caução que lhe foi aplicada no processo Cartão Vermelho. São 600 mil euros que foram prestados através da penhora do apartamento onde mora Luís Filipe Vieira, um imóvel que está em nome do filho.

Saiba mais no Correio da Manhã