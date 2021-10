Jovem de 18 anos atraída para cilada e morta com frieza

Soraia pagou com a vida dívida a Mário Lopes, de 19 anos, pelo pequeno tráfico na zona da Marinha Grande.

Mário Lopes, de 19 anos, o principal suspeito da morte de Soraia Sousa, de 18 anos, no domingo à noite, a tiro, planeou ao detalhe e com frieza o encontro, a forma como ia atrair a jovem e a sua execução, no largo junto à estação de comboios da Martingança, Alcobaça.

Saiba mais no Correio da Manhã